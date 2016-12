POL-PDPS: Auto beschädigt

Pirmasens (ots) - In der Nacht vom 22. auf den 23.12.2016 beschädigten unbekannte Täter einen in der Carl-Maria-von-Weber Straße abgestellten PKW, indem sie den linken Außenspiegel abtraten. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400,-- Euro.

Hinweise bezüglich des Täters erbittet die Polizei Pirmasens unter der Tel. Nr.: 06331-5200

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell