POL-PDPS: Raubüberfall auf Geldboten am Dienstag dem 20.12.2016 um 23.50 Uhr.

Pirmasens Rodalber Straße/Am Sommerwald (ots) - Ein Geldbote der Bargeld einzahlen wollte, wurde vor der "Sparkasse Am Wasserturm" überfallen. Er wurde von drei männlichen Personen, alle ca. 170 cm groß, bedroht. Einer der Täter hielt ihm eine Schusswaffe vor, ein anderer schlug auf ihn ein. Geraubt wurde ihm ein mehrstelliger Geldbetrag. Die Täter flüchteten dann über die Straße "Am Wasserturm" in die Kantstraße. In Höhe des Sportstudios bestiegen sie einen dunklen Kleinwagen. Mit quietschenden Reifen und ohne die Beleuchtung einzuschalten, ist das Trio dann mit dem Auto geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem benutzten Fahrzeug geben können. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die den Vorfall vor dem Sparkassengebäude beobachtet haben. - Der Geldbote kann sich daran erinnern, dass eine Person wörtlich nachgefragt hat: "was ist denn hier los". Insbesondere die Person, die diese Äußerung gemacht hat, aber auch Zeugen von weiteren Beobachtungen, wären für die weiteren Ermittlungen der Polizei wichtig.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell