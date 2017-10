FW Lage: Brennt Sperrmüll in Hofeinfahrt - Paralleleinsatz während Wohnungsbrand

Lage (ots) - Die Löschgruppe Hagen und der Löschzug Heiden der Feuerwehr Lage wurden am Sonntag um 16:02 Uhr parallel zu dem Wohnungsbrand in Müssen zu einem Sperrmüllhaufenbrand in die Breslauer Straße nach Lage alarmiert. Vor Ort brannten in einer Einfahrt zwei Matratzen. Diese wurden mit dem Schnellangriffschlauch des Hagener Löschfahrzeugs abgelöscht. Der Löschzug Heiden konnte auf der Anfahrt umkehren. Die Polizei geht von Brandstiftung als Ursache aus.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lage

Jan Hendrik Schulte

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lage.org

http://www.feuerwehr-lage.org

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell