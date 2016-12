FW-WRN: Rauchmelder verhindern Wohnungsbrand

Werne (ots) -

Werne | Mittwoch | 21.12.2016 Am heutigen Mittwochabend wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 17:08 Uhr zu einem vermuteten Wohnungsbrand im Thünen alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus hatten in einer Wohnung im dritten Stock zwei Rauchmelder ausgelöst. Aufmerksame Nachbarn hatten daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Noch während der Ersterkundung durch den Einsatzleiter löste deutlich wahrnehmbar ein weiterer Melder aus. Da nicht bekannt war, ob sich Personen in der Wohnung befanden, wurde die Tür gewaltsam geöffnet und ein Trupp unter Atemschutz drang in die Wohnung vor. Diese war stark verraucht, der Grund jedoch schnell gefunden: Angebranntes Essen auf einem Herd. Der Atemschutztrupp konnte den Herd abstellen und das verdorbene Mahl über ein Fenster aus der Wohnung entfernen. Personen wurden nicht vorgefunden. Nach den Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle gegen 17:30 Uhr an die Polizei zur weiteren Aufnahme übergeben. Während der Übergabe stellte sich ein Bewohner mit Schlüssel ein. Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge mit 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei. Man kann nur betonen, dass die Rauchmelder hier in beeindruckender Weise ihre Wirkung gezeigt haben. Denn bevor das heiße Fett in einem der Töpfe noch in Brand geraden konnte, hatte die Feuerwehr reagieren können. Das umsichtige Handeln der Nachbarn, die Feuerwehr zu rufen, tat ein Übriges dazu. Denn auch wenn jemand schon mit einem defekten Rauchmelder konfrontiert war, muss man feststellen, dass Rauchmelder in den allermeisten Fällen zuverlässig ihre Arbeit verrichten und - wie heute - Wohnungsbrände verhindern. Heute ist zwar nicht Freitag, der 13., der klassische "Rauchmeldertag", aber aus gegebenem Anlass sei auf die zwei Informationsseiten zu Rauchmeldern hingewiesen: - http://www.feuerwehr-werne.de/fileadmin/dateien/Technik_Info/Fre itag_der_13_Rauchmeldertag.pdf - http://www.rauchmelder-lebensretter.de/home/ .

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell