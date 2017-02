FW-PL: OT Holthausen/Ohle. Kollision zwischen LKW und PKW. Schwan in Notlage

2 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots) - "Verkehrsunfall eingeklemmte Person" in der Herscheider Straße. So lautete am heutigen Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr die Meldung der Feuerwehrleitstelle in Lüdenscheid für die alarmierten Einsatzkräfte der Plettenberger Feuerwehr. Umgehend machten sich die hauptberuflichen Kräfte der Wache, sowie die ehrenamtlichen Kräfte aus Holthausen und dem Rüstzug aus Ohle auf den Weg zur Unfallstelle. Vor Ort angekommen entspannte sich für die Feuerwehr die Situation insofern, als das niemand im Fahrzeug eingeklemmt war. Aus noch nicht geklärter Ursache kam es auf der Herscheider Straße im Einmündungsbereich der Maibaumstraße zur Kollision eines LKW mit einem PKW. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die unverletzte Fahrerin des PKW kam mit dem Schrecken davon, saß in einer nahegelegenen Bäckerei und wurde kurz vom Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten, sowie zur Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Herscheider Straße komplett gesperrt werden. Zur Unfallursache und Sachschadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Gegen 12:20 Uhr rückten die Kräfte der hauptberuflichen Wache in die Lennestraße aus. In Höhe des dortigen Umspannwerkes war ein Schwan innerhalb eines an der Lenne liegenden Gartengrundtückes offenbar "notgelandet". Der Schwan hatte anscheinend aber nicht genügend Anlauf um die Umzäunung des Grundstückes zu überwinden, weshalb die Feuerwehr ihn kurzerhand einfing und in einer großen Transportbox zum Lenneufer verbrachte. Sichtlich erleichtert schien der Schwan anschließend seine Runden im Lennegewässer zu ziehen.

