FW Dinslaken: Kaminbrand

Dinslaken (ots) - Am Abend des 30.01.2017 wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Kaminbrand am Astridweg alarmiert. Nack kurzer Erkundungsphase konnte dies glücklicherweise nicht bestätigt werden. Auch der mitalarmierte Bezirksschornsteinfegermeister konnte nach seiner Überprüfung Entwarnung geben. Seitens der Feuerwehr wurden nur Kontrollmaßnahmen mittels Wärmebildkamera und CO Warner durchgeführt. Nach 45 Minuten war der Einsatz abgearbeitet und die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Alarmiert waren die Einheiten: Hauptwache, LZ Eppinghoven und ein Fahrzeug vom LZ Stadtmitte

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell