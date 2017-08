FW-DT: Feuer in Wohn- und Geschäftsgebäude

Detmold (ots) - Am frühen Dienstagmorgen um 03:50 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte, die Löschgruppe Remmighausen und der Rettungsdienst zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude im Ortsteil Remmighausen gerufen. Durch das schnelle Vorgehen der Einsatzkräfte konnte die Lage schnell unter Kontrolle gebracht und das im Erdgeschoss ausgebrochene Feuer gelöscht werden. Der Brandraum wurde von der Kriminalpolizei beschlagnahmt. Nach etwa einer Stunde konnten die eingesetzten Kräfte die Einsatzstelle verlassen und zurück in ihre Standorte fahren.

