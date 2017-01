FW-HAAN: Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen beim Neujahrsempfang der Feuerwehr Haan

2 Dokumente zum Download

Haan (ots) - Beim Neujahrsempfang der Feuerwehr Haan in der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße hat Wehrleiter Carsten Schlipköter heute auf das abgelaufene Jahre zurückgeblickt und auf die anstehenden Herausforderungen geschaut. Mirko Braunheim, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, nannte in seinem Jahresbericht alles Wissenswerte aus dem zurückliegenden Jahr, in dem 7080 Einsätze absolviert wurden. Beide Beiträge sind als Download in der digitalen Pressemappe (Link siehe Textanfang) verfügbar.

Im Beisein zahlreicher Gäste, darunter Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke und Kreisbrandmeister Torsten Schams, konnten auch Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen vorgenommen werden.

Zum Feuerwehrmann ernannt wurden Jonas Lütz und Sebastian Narjes.

Melanie Block wurde zur Oberfeuerwehrfrau, David Kleinsteinberg und Silvio Quade zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Sascha Hepp ist nun Unterbrandmeister.

Die Beförderung zum Oberbrandmeister erhielt Martin Oberstraß.

Im neuen Brandschutzrecht ist erstmals die Wahl von Vertrauenspersonen in den Löscheinheiten vorgesehen. Die Mitglieder zweier Löschzüge wählten hierzu Melanie Block und Carsten Peters. Sie wurden im Rahmen des Neujahrsempfangs für die Amtszeit von sechs Jahren bestellt.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige Feuerwehrzugehörigkeit erhielt Denise Pichtemann. Seit 35 Jahren Mitglied der Feuerwehr sind Michael Limmer und Klaus Rotthaus, denen das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold verliehen wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell