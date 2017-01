FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Gesamtfeuerwehr der Stadt Iserlohn

Iserlohn (ots) - Am Samstag, 28.01.2017, fand im AudiMax der Fachhochschule Südwestfalen am Frauenstuhlweg die Jahresdienstbesprechung der Gesamtfeuerwehr Iserlohn statt. Zu Beginn und zum Ende der Veranstaltung spielte der Spielmannszug Drüpplingsen der Feuerwehr Iserlohn auf. Der Leiter der Feuerwehr Iserlohn, Oberbrandrat Christian Eichhorn, begrüßte die Rund 260 Zuhörerinnen und Zuhörern von Feuerwehr, Rat-und Verwaltung, Hilfsorganisationen, Werkfeuerwehr und den Kreisbrandmeister des Märkischen Kreises. Besonders erfreulich war die rege Teilnahme von "Ehemaligen" Kollegen und Kameraden von Feuerwehr und Stadtverwaltung. Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens sprach den Einsatzkräften für die dauernede Bereitscht seinen Dank aus. Von allen Seiten würde die Arbeit der Feuerwehr geschätzt, die Anerkennung sei groß, die Zahl der Rebellen, die immer wieder versuchen die Einsätze der Beamten zu erschweren, hingegen sehr gering - und trotzdem zu hoch. Immerhin ist im vergangenen Jahr erstmalig in Iserlohn ein Feuerwehrmann im Rettungsdienst körperlich angegriffen und sogar verletzt worden. "Wir erkennen die vielen Herausforderungen, aber wir müssen die Feuerwehr auf dem jetzigen Leistungsstand halten oder sogar verbessern", betonte der Bürgermeister. Außerdem appellierte Ahrens an die Wirtschaft. Hier gelte es die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr für Einsätze freizustellen.

Der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Michael Zihn, legte seinen Bericht über den jetzigen Stand und über zukünftiges der Freiwilligen Feuerwehr vor. Außerdem informierte er über eine Kampagne des Landes NRW zur Gewinnung weiterer Personen, die sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Der Startschuss, FeuerwEhrensache, ist am 31.01.2017. Tim Osterhaus, Stadtjugendfeuerwehrwart der Feuerwehr Iserlohn, gab einen, in seiner positiven einzigen Art, Überblick über die zahlreichen Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Zurzeit sind die Gruppen alle gut besetzt. Die noch im vorletzten Jahr bestehende Warteliste wurde 2016 abgearbeitet. Auch für 2017 sind wieder zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen geplant. Obwohl mit Gruppenleitern gut besetzt, wünscht sich Tim Osterhaus weitere Unterstützer. "Insbesondere wäre es schön, wenn sich mehr Feuerwehrfrauen als Gruppenleiterinnen engagieren würden", so Osterhaus. Christian Eichhorn gab zunächst einen Bericht und Zahlen über das vergangenen Jahr. So wurde die Feuerwehr Iserlohn über 18.000 Mal alarmiert. Alleine 16.034 Einsätze sind im Rettungsdienst zu verzeichnen. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber 2015. "Hier muss dringend bei der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans nachgebessert werden", so Christian Eichhorn. Eine Steigerung der Einsätze gab es auch im Brandschutz. 378 Einsätze wurden hier gefahren. Eine Erhöhung von 33 Alarmierungen befindet sich im Bereich der tatsächlich bestätigten Feuermeldungen. Die automatischen Brandmeldealarme sind mit 153 Einsätzen relativ gleich geblieben. Im Bereich der Hilfeleistungen ist ebenfalls eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Eine große Zahl ist die zu beseitigen Ölspuren. Verkehrsunfälle, Menschen und Tiere in Notlagen fordern ebenfalls die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr fast täglich. Dafür bedankte sich Eichhorn ausdrücklich bei allen Angehörigen der Feuerwehr Iserlohn.Für dieses Jahr ist die Eingabe des Brandschutzbedarfsplans im Februar zur 2. Fortschreibung geplant. Ein Neubau des Gerätehauses für die Löschgruppe Oestrich ist in den Planungen bereits weit fortgeschritten. Auf der weiteren Agenda stehen neue Fahrzeuge, die Entwicklung, Sanierung und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache an der Dortmunder Straße. "Ich möchte mich ausdrücklich bei Rat und Verwaltung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken", so der Leiter der Feuerwehr.

Natürlich durfte der Leiter der Feuerwehr auch Ernennungen, Beförderungen und eine Ehrung durchführen.Johannes Eichhorn und Christoph Stucke werden von der Jugendfeuerwehr in die aktive Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr übernommen. Beide wurden zu Feuerwehrmann-Anwärtern ernannt und müssen nun den Grundlehrgang zum Feuerwehrmann absolvieren. Tim Seiler und Marvin Bauer, ebenfalls aus der Jugendfeuerwehr, haben bereits den Grundlehrgang bestanden. Somit wurden die Beiden zu Feuerwehrmännern ernannt und versehen ab sofort ihren Einsatzdienst in den jeweiligen Löschgruppen.Weiter konnte Eichhorn, Christian Braun vom Brandmeister zum Oberbrandmeister, Daniel Friebe vom Oberbrandmeister zum Brandinspektor und Ralf Dieckmann vom Brandinspektor zum Brandoberinspektor der Freiwilligen Feuerwehr befördern. Daniel Friebe bekam zudem noch das Silberne Ehrenzeichen für 25 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn, mit einer Urkunde der Landesregierung, überreicht.Besonders freuen durften sich die Mitglieder der Löschgruppen Stadtmitte, Stübbeken und Sümmern. Sie bekamen symbolisch je einen übergroßen Zündschlüssel für drei nagelneue Löschfahrzeuge durch den Leiter der Feuerwehr offiziell überreicht. Mit diesen Fahrzeugen sind sie technisch auf den neuesten Stand. Wir wünschen allzeit gute Fahrt.Im Anschluss gab es ein gemütliches Zusammensein. Hier hatte jeder die Möglichkeit sich auch mal abseits des "Protokolls" mit den Verantwortlichen an einem regen Gedankenaustausch zu beteiligen.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell