FW-MK: Schon Kurios: Zwei Einsätze nahezu gleichzeitig und nur 50 Meter Luftlinie entfernt

Iserlohn (ots) - Am Mittwochabend, um 17:33 Uhr, wurde der Feuerwehr Iserlohn eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Hasenwinkel" gemeldet. Da die Bewohner gerade den Kamin entzündet hatten, vermuteten sie einen Kaminbrand. Bei Eintreffen des Löschzugs der Berufsfeuerwehr konnten die Einsatzkräfte zunächst auch eine leichte Rauchentwicklung feststellen. Die Kontrolle des Kamins brachte aber keine Erkenntnisse. Vermutlich kam es beim Entzünden des Kamins zu einer Unregelmäßigkeit. Zur Sicherheit wurde der Bezirksschornsteinfegermeister verständigt. Noch mit dieser Einsatzstelle beschäftigt, kam von Bewohnern eines Einfamilienhauses am "Falkenweg" ebenfalls eine Meldung über eine Rauchentwicklung im Gebäude. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr fuhr daraufhin "mal eben um die Ecke" zum Falkenweg. Die zuvor eintreffende Besatzung eines Streifenwagens der Polizei hatte bereits einen Eimer mit Kaminasche aus dem Haus gebracht. Die vermeintlich kalte Asche hatte sich im Eimer wieder entzündet und die Rauchentwicklung verursacht. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht notwendig. Bei beiden Einsätzen kamen keine Personen zu Schaden. Die mitalarmierten Löschgruppen Obergrüne und Untergrüne der Freiwilligen Feuerwehr brauchten nicht mehr ausrücken.

