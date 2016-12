POL-PPWP: Dreister Diebstahl aus Kita am helllichten Tag

Kaiserslautern (ots) - Dreiste Diebe spazierten am Freitagmittag während der Öffnungszeiten in die Kindertagesstätte am Betzenberg. Dort entwendeten sie aus einem Büro mehrere Laptops unterschiedlicher Marken. Ermittlungen zufolge verließen die Täter den Tatort durch ein Bürofenster. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter der Telefonnummer 0631-369-2150 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell