BPOLI-WEIL: 37-jährige Kubanerin von der Schweiz an die deutsche Justiz ausgeliefert.

Weil am Rhein (ots) - Am Dienstagvormittag überstellten die Schweizer Behörden am Weiler Autobahn-Grenzübergang eine 37-jährige Kubanerin. Die Frau war aufgrund eines internationalen Haftbefehls der Justizbehörden in Dresden in der Schweiz verhaftet worden. Sie steht im dringenden Verdacht, an einem Raub mit gefährlicher Körperverletzung sowie an einem Computerbetrug und Diebstahl beteiligt gewesen zu sein. Die Bundespolizei führte die Frau dem Haftrichter vor, bevor sie in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

