BPOLI-WEIL: 20 unerlaubte Einreisen ins Bundesgebiet

Weil am Rhein (ots) - Innerhalb von 20 Stunden stellte die Bundespolizei in ihrem Zuständigkeitsbereich 20 illegale Einreisen aus der Schweiz fest. 11 illegal eingereiste Personen wurden in der grenzüberschreitenden Tram 8 festgestellt, die von Basel nach Weil am Rhein verkehrt. Acht Feststellungen tätigte die Bundespolizei in Regional- und Fernverkehrszügen. Eine Person reiste bei frostigen Temperaturen mit einem Güterzug (Rollende Landstraße) vom italienischen Novara bis ins Bundesgebiet, ehe sie entdeckt wurde. Sie versteckte sich zischen Fahrzeugen eines Autotransporters. Die unerlaubt eingereisten Personen stammen aus Syrien, Eritrea, Gambia, Guinea, Marokko, der Elfenbeinküste und dem Senegal. Da alle festgestellten Migranten ein Asylbegehren vortrugen, wurden die meist ausweislosen Personen durch die Bundespolizei registriert. Erwachsene wurden anschließend an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber nach Karlsruhe weitergeleitet, Jugendliche über das Kreisjugendamt Lörrach an hiesige Jugendeinrichtungen überführt. Alle Eingereisten sind Männer. Der jüngste Eingereiste ist 15, der älteste 32 Jahre alt.

Bereits am Wochenende stellten Bundespolizisten 34 Personen fest, die über Weil am Rhein illegal ins Bundesgebiet einreisten.

