BPOLI-WEIL: Für 481 Tage ins Gefängnis/ Bundespolizei nimmt 25-Jährige am Hauptbahnhof fest

Freiburg im Breisgau (ots) - Zwei bestehende Haftbefehle waren das Ergebnis der Kontrolle einer 25-jährigen Frau, die Bundespolizisten am Freitagmittag am Freiburger Hauptbahnhof überprüften. Insgesamt 481 Tage Restfreiheitsstrafe aus bereits ergangenen Urteilen wegen Diebstahls und Ausübung der verbotenen Prostitution waren noch offen und nun zu vollstrecken. Die Frau wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Weil sie zudem Veränderungen am Gültigkeitsdatum ihres Aufenthaltsdokuments vorgenommen hatte, muss sie nun wegen Urkundenfälschung mit einer neuen Anzeige rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell