BPOLI-WEIL: Verbotenes Abwehrspray sichergestellt

Weil am Rhein (ots) - Am Zollhof in Weil-Friedlingen überprüfte eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und Schweizer Grenzwache heute gegen 3.15 Uhr einen 32-jährigen Franzosen, der zu Fuß in Richtung Schweiz unterwegs war. Hierbei entdeckten sie in der Jackentasche des Mannes ein in Deutschland nicht zugelassenes Pfefferspray (CS-Gel). Das Spray wurde sichergestellt und dem 32-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell