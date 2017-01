BPOLI-WEIL: 30 Tage Haft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Basel-Freiburg (ots) - Einen 27-jährigen Schweizer haben Bundespolizisten am vergangenen Freitagvormittag in einem Fernreisezug zwischen Basel und Freiburg festgenommen. Die Überprüfung hatte ergeben, dass gegen ihn ein aktueller Haftbefehl der Lörracher Justizbehörden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorliegt. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort muss er nun eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe "absitzen".

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell