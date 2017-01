BPOLI-WEIL: Festnahme im Freiburger Hauptbahnhof

Freiburg im Breisgau (ots) - Einen 41-jährigen Deutschen verhafteten Bundespolizisten am Montagnachmittag im Hauptbahnhof Freiburg. Die polizeiliche Überprüfung der Personalien hatte ergeben, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Hannover vorliegt. Wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und Erschleichens von Leistungen jeweils in mehreren Fällen hatte ihn ein Gericht zu einer 9-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Ein Teil der Strafe war noch offen und nun zu vollstrecken. Zur Verbüßung der verbliebenen 90 Tage wurde er in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

