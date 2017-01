BPOLI-WEIL: Haftbefehl vollstreckt - Freundin zahlt Geldstrafe

Basel-Freiburg (ots) - In einem Fernzug zwischen Basel und Freiburg überprüften Zollbeamte am Samstagmittag eine 19-jährige deutsche Staatsangehörige. Hierbei stellten sie fest, dass gegen die junge Frau ein offener Haftbefehl wegen Betruges vorliegt. Sie wurde verhaftet und der Bundespolizei in Freiburg übergeben. Eine Freundin der Gesuchten bezahlte die geforderte Strafe in Höhe von 267 Euro bei einer Polizeidienststelle in Rheinland-Pfalz ein und bewahrte die 19-Jährige so vor einem Jahreswechsel hinter Gittern.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell