BPOLI-WEIL: Mit zwei Promille ausgerastet

Freiburg (ots) - Mit einem renitenten Mann bekam es die Bundespolizei am Abend des 2. Weihnachtsfeiertages zu tun. In einem Supermarkt des Hauptbahnhofs legte sich ein 51-Jähriger gleich mit sieben Kunden an. Er beleidigte und bedrohte jeden von ihnen. Als die hinzugerufenen Bundespolizisten eintrafen, hatte der stark alkoholisierte Mann ein neues Feindbild. Neben Beleidigungen mussten die uniformierten Beamten auch Trittversuche des Mannes abwehren. Der geleistete Widerstand konnte jedoch gebrochen und der Mann über Nacht in Gewahrsam genommen werden. Wie dort festgestellt wurde, hatte der Mann zwei Promille intus.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell