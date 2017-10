BPOLI-KN: Festnahme in Friedrichshafen

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots) - Bundespolizisten gelang heute Vormittag in Friedrichshafen die Festnahme eines 54-jährigen Deutschen, der von der Staatsanwaltschaft Braunschweig mit Haftbefehl gesucht worden war.

Hintergrund war ein Geschwindigkeitsverstoß, für den der Mann 10.- EUR Bußgeld hatte zahlen sollen. Da der nun Festgenommene das Bußgeld bislang nicht gezahlt hatte, wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen und die Bundespolizei Konstanz an seinem Aufenthaltsort in Friedrichshafen um Festnahme ersucht. Zivile Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz trafen den Mann dann heute Morgen an seinem Arbeitsplatz an und eröffneten ihm den Haftbefehl.

Indem der Friedrichshafener das Bußgeld jetzt sofort zahlte, konnte er eine 1-tägige Erzwingungshaft abwenden und wurde wieder auf freien Fuss gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Konstanz

Christian Werle

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell