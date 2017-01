BPOLI-KN: Festnahme durch Deutsch-Schweizer Einsatzteam

Konstanz (ots) -

-Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Konstanz und des Grenzwachtkommando Region II, Schaffhausen-

Am gestrigen Tag (24.01.) nahm eine deutsch-schweizerische Streife in Nähe des Grenzübergangs Konstanz-Autobahn gegen 13:30 Uhr einen gesuchten Mann fest. Zuvor stellte das gemeinsame Einsatzteam (GET) bei dem 35-jährigen Türken gleich zwei offene Haftbefehle fest.

Im letzten Jahr wurde der Mann sowohl wegen Bedrohung, als auch wegen Urkundenfälschung durch das Amtsgericht Villingen-Schwenningen verurteilt. Demnach musste er eine Geldstrafe von insgesamt 1.700 Euro bezahlen. Da er jedoch nur einen Teil dieser Summe beglich, suchte die Staatsanwaltschaft Konstanz nach dem Mann.

Auch gegenüber der gemeinsamen Streife der deutschen Bundespolizei und des schweizerischen Grenzwachtkorps konnte der Verurteilte das Geld nicht aufbringen. Er wurde daher wenig später zur Verbüßung einer 150-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Konstanz gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell