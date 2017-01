POL-DN: Missglücktes Wendemanöver

Düren (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden mussten Beamte der Polizeiwache Düren am Montagmittag fahren. Im Stadtteil Birkesdorf war ein Rollerfahrer gestürzt.

Ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Merzenich hatte gegen 13:50 Uhr die Straße Im Großen Tal im Bereich der Zufahrt eines Schnellimbisses befahren. Hier beabsichtigte er, seinen Wagen zu wenden. Dabei übersah er offensichtlich einen ihm folgenden Rollerfahrer, ein 47-jähriger Dürener.

Der Lebensältere erkannte jedoch die Absicht des Merzenichers und versuchte noch, diesem auszuweichen. Dabei verlor er aber die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kam zu Fall. Leicht verletzt musste eine RTW-Besatzung den Mann in ein Krankenhaus fahren. Ob er dieses noch am gleichen Tag verlassen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Sein beschädigtes Fahrzeug blieb verschlossen am Unfallort zurück. An dem noch fahrbereiten Auto des Verursachers entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell