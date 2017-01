BPOLI S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Bundespolizei geben bekannt: 45-jähriger Mehrfachtäter in Haft

Ludwigsburg (ots) - Ein 45-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag (27.01.2017) gegen 16:00 Uhr durch Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Ludwigsburg kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass gegen den stark alkoholisierten Mann ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Gegen den 45-jährigen Wohnsitzlosen wird in drei Fällen wegen Leistungserschleichung, in drei Fällen wegen Hausfriedensbruch, in einem Fall wegen Beleidigung, in einem Fall wegen Körperverletzung und in einem weiteren Fall wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er wurde einem zuständigen Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Mann durch die Bundespolizei am Samstagmittag (28.01.2017) in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

