BPOLI S: Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Stuttgart (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart nahmen am gestrigen Donnerstagabend (26.01.2017) gegen 22:00 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart nach einem versuchten Diebstahl drei zunächst flüchtige Tatverdächtige vorläufig fest. Die Männer im Alter von 23 bis 27 Jahren umzingelten nach jetzigem Stand der Ermittlungen einen Reisenden am Mittelausgang. Dabei soll einer der Tatverdächtige versucht haben, dem 26-jährigen Opfer seinen Koffer zu entreißen, was ihm jedoch nicht gelang. Die beiden Anderen beleidigten den Reisenden. Den Männern droht nun eine Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell