BPOLI S: Gesuchter im Hauptbahnhof Ulm verhaftet

Ulm (ots) - Zivilfahnder der Bundespolizei stellten am Donnerstagvormittag (19.01.2017) gegen 11:00 Uhr bei einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Ulm einen 30-Jährigen fest, gegen den ein Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls vorlag. Die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 1.500,- Euro konnte der Verhaftete nicht aufbringen. Er muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

