BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: 39-jähriger Dieb festgenommen

Stutttgart (ots) - Eine gemeinsame Streife der Landes- und Bundespolizei wurde am Samstagabend (14.01.2016) gegen 19:20 Uhr durch zwei Zeugen in der Kopfbahnsteighalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs angesprochen und auf einen Diebstahl aufmerksam gemacht. Offenbar wurde einer 55-jährigen Frau gegen 19:00 Uhr ihre Einkaufstüte mit Inhalt (Kleidung) im Wert von etwa 53,- EUR vor einer Lokalität im Hauptbahnhof entwendet. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen stellte die Frau ihre Waren vor dem Lokal ab und betrat dieses anschließend. Der 39-jährige Tatverdächtige soll die mutmaßlich unbeaufsichtigte Einkaufstüte an sich genommen haben und in Richtung Arnulf-Klett-Passage geflüchtet sein. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Tatverdächtigen wurde der polizeibekannte Mann noch im Bereich der Klett-Passage durch die gemeinsame Streife vorläufig festgenommen. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell