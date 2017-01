FW-DO: Feuer in Dortmund Nord - Ein Toter nach Wohnungsbrand

Dortmund (ots) - Zu einem schweren Wohnungsbrand mit tödlichem Ausgang wurde die Dortmunder Feuerwehr am Mittwochabend gerufen. Im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war es aus noch nicht bekannten Gründen zu einem Feuer gekommen, bei dem eine Person verstarb.

Die Alarmmeldung erreichte die Leitstelle der Feuerwehr um 17:49 Uhr. Wenige Minuten später befanden sich zwei Löschzüge aus der Stadtmitte und aus Eving auf der Clausthaler Straße in der nördlichen Innenstadt. Hier drang aus dem dritten Obergeschoss eines Hauses schwarzer Brandrauch aus den Fenstern, woraufhin unmittelbar zwei Atemschutztrupps zur Menschenrettung in die betroffene Wohnung vordrangen. In der Wohnung fanden die eingesetzten Trupps eine Person, für die bedauerlicherweise jede Hilfe zu spät kam. Mit insgesamt drei Stahlrohren und fünf Einsatztrupps konnte das Feuer schließlich gelöscht und alle Nachbarbereiche kontrolliert werden. Bei den Arbeiten wurden die hauptamtlichen Kräfte durch die ehrenamtlichen Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr aus Eving tatkräftig unterstützt.

Für die umfangreichen Kontrollen musste das Nachbargebäude geräumt werden. Einige Bewohner der beiden betroffenen Häuser wurden hierfür übergangsweise in dem Betreuungsbus der Dortmunder Feuerwehr untergebracht und versorgt. Insgesamt waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit 50 Personen vor Ort. Die Ermittlungen der Brandursache und der Umstände, die zu dem Tod geführt haben, wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell