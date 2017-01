FW-DO: Aktuelle Berichterstattung des WDR Eisflächen nicht betreten - Lebensgefahr!

2 weitere Medieninhalte

Ein Team des WDR filmt die Eisrettung. Bild-Infos Download

Dortmund (ots) - Auch wenn das Eis auf einem zugefrorenen See stabil aussieht dürfen weder Kinder, noch Erwachsene die Eisfläche betreten. Sie ist auch nach mehreren kalten Nächten nicht stabil.

Wir haben heute ein Team des WDR bei einem Beitrag zum Thema Eisrettung unterstützt.

Der Reporter Marc Sense ließ sich nicht lange bitten bei der Frage: Wer geht denn da rein?

Er zog sich einen speziellen Wasserrettungsanzug an und wagte sich so auf das dünne Eis. Dieser Anzug hält den Körper auch in kaltem Wasser lange warm. Ohne einen solchen Anzug würde ein Mensch innerhalb von wenigen Minuten ausgekühlt sein und ertrinken.

Seine Erfahrungen können Sie heute Abend um 19:30 Uhr in der WDR Lokalzeit aus Dortmund sehen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell