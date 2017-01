FW-DO: 05.01.2017 Feuer in Lütgendortmund Lkw-Anhänger geriet in Brand

Dortmund (ots) - Am späten Mittwochabend gegen 22:55 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf der Provinzialstraße ein mit Altkleidern voll beladener Lkw-Anhänger in Brand. Der brennende Anhänger stand direkt neben einem Wohngebäude. Schon auf der Anfahrt konnten die anrückenden Kräfte den Feuerschein ausmachen. Der Lkw-Fahrer hatte geistesgegenwärtig die Zugmaschine vom Anhänger abgekoppelt und ausreichend entfernt. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte bauten umgehend eine sogenannte Riegelstellung auf, um das nebenstehende Gebäude zu schützen. Trupps kontrollierten die Wohnungen und konnten glücklicherweise Entwarnung geben: das Feuer hatte sich noch nicht auf das Wohngebäude ausbreiten können. Lediglich die heruntergelassenen Jalousien vor den Fenstern zeigten erste Spuren der Wärmestrahlung. Der massive Löschangriff zeigte dann schnell Wirkung. Um alle Glutnester ablöschen zu können, musste der Anhänger allerdings in mühsamer und langwieriger Handarbeit entladen werden.Für die Dauer des Einsatzes war die Provinzialstraße gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren insgesamt 40 Kräfte der Feuerwachen 5 (Marten) und 8 (Eichlinghofen) sowie des Löschzuges 19 (Lütgendortmund) der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell