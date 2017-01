POL-PPWP: In beide Oberschenkel gebissen

Mackenbach/Kreis Kaiserslautern (ots) - Zwei Hunde haben am Montagmittag auf einem Radweg eine 61-jährige Frau angegriffen und sie gebissen. Die Geschädigte war gegen 12 Uhr zwischen Mackenbach und Schwedelbach zu Fuß unterwegs, als ihr ein 38 Jahre alter Mann mit seinen beiden Hunden entgegen kam. Beim Vorbeigehen schnappte zunächst der angeleinte Vierbeiner zu und biss der 61-Jährigen in den Oberschenkel. Anschließend biss ihr der zweite nicht angeleinte Hund in den anderen Oberschenkel. Obwohl die aufgeschreckte Frau vor Schmerzen aufschrie, ging der Hundehalter weiter und bezeichnete die Tiere lediglich als "alte Bisser". Die Geschädigte erlitt an beiden Beinen Quetschungen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell