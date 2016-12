FW-DO: Jugendfeuerwehr Dortmund / Sölder Firma würdigt Jugendarbeit und Ehrenamt

Gruppenbild der Sölder Brandschützer mit Teamleiterin Silke Strehlow, Geschäftsführer Fabian Grün und Branddirektor Oliver Nestler (Mitte v.l.) Bild-Infos Download

Dortmund (ots) - Über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk konnten sich am Mittwochabend die jugendlichen Brandschützer des Löschzuges Sölde der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund riesig freuen. Ein ortsansässiges Unternehmen überreichte einen Spendenscheck in Höhe von EUR 515 zur Förderung der Jugendarbeit und als Dank für den Einsatz im Ehrenamt.

Dankend nahmen die Vertreter des Löschzuges, der Jugendfeuerwehr und Branddirektor Oliver Nestler als Vertreter des Stadtfeuerwehrverband Dortmund e.V. den Scheck aus den Händen von Geschäftsführer Fabian Grün, der mit Teamleiterin Silke Strehlow das vorzeitige Weihnachtsgeschenk überbrachte, entgegen. Grün berichtete dabei, dass sein Arbeitgeber in diesem Jahr keine klassischen Weihnachtsgeschenke an die Kunden der Firma übergeben wolle, sondern vielmehr diese Geld zweckgebunden für die Jugendarbeit zur Verfügung stellen möchte. Zusätzlich bedankte er sich bei den Brandschützern, denn das Sölder Unternehmen war in der letzten Silvesternacht selbst von einem Feuer im Dachbereich des Firmensitzes betroffen. Dieses konnte frühzeitig und erfolgreich unter Beteiligung der Freiwilligen Einsatzkräfte aus Sölde gelöscht werden, da sie am Silvesterabend ehrenamtlich in Bereitschaft am Gerätehaus parat standen. Alle anwesenden waren sich einig, dass Ehrenamt schon mit nachhaltiger Jugendarbeit beginnt, egal um welche Organisation oder Verein es sich dabei handelt. Eine Verwendung für den Spendenscheck wurde auch schon gefunden, er wird für das Zeltlager der Sölder Jugendfeuerwehr im Jahr 2017 eingelöst.

