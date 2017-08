POL-RT: Radfahrer angefahren; Kontrolle über Auto verloren; In Büro eingebrochen;

Reutlingen (ots) - Köngen (ES): Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Köngen angefahren und leicht verletzt worden. Ein 76-Jähriger befuhr um 9.30 Uhr die Nürtinger Straße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisel übersah er einen 48-Jährigen, der von der Adolf-Ehmann-Straße in den Kreisverkehr eingefahren war. Der Radler versuchte vergeblich, durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Es entstand geringer Sachschaden. (ms)

Hochdorf (ES): Kontrolle über Auto verloren

Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen aufgrund eines Schaltfehlers einen Verkehrsunfall verursacht. Die 83-Jährige fuhr gegen acht Uhr mit ihrem VW Polo in der Stellestraße los. Versehentlich schaltete die Frau beim Starten auf der abschüssigen Straße statt in den ersten gleich in den dritten Gang. Daraufhin beschleunigte ihr Wagen ruckartig und sie verlor die Kontrolle über den Pkw. Der VW fuhr über die Einmündung eines Fußwegs, kollidierte mit dem Geländer des Wegs und prallte anschließend frontal gegen ein Gebäudeeck. Der Polo war so stark beschädigt, dass er geborgen werden musste. Außer einem gehörigen Schrecken blieb die Frau ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Gesamtschaden dürfte über 10.000 Euro betragen. (ms)

Rottenburg (TÜ): In Büro eingebrochen

In eine Kanzlei im Obergeschoß eines Gebäudes in der Königstraße ist ein Unbekannter zwischen Sonntag, 12.30 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, eingebrochen. Nachdem der Unbekannte durch eine offene Eingangstüre ins Treppenhaus des Gebäudes gelangt war, verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Hier durchsuchte er die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er soweit bislang bekannt ist, ohne Beute wieder abgezogen sein. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden, der auf etwa 200 Euro beziffert wird. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

