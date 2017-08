POL-RT: Rauschgifthändler mit einem Kilogramm Marihuana festgenommen (Kirchheim unter Teck)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ein mutmaßlicher Rauschgifthändler ist am Samstagabend in Kirchheim festgenommen worden. Der polizeibekannte 28-jährige Deutsche aus Notzingen hatte rund ein Kilogramm Marihuana bei sich. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 20.30 Uhr war der Polizei zunächst eine Ruhestörung gemeldet worden. Mehrere junge Erwachsene hörten auf dem Schulhof der Konrad-Widerholt-Schule laute Musik. Zudem gab eine aufmerksame Zeugin an, dass sie eine verdächtige Wahrnehmung gemacht habe. Daraufhin umstellten mehrere Polizeistreifen das Schulgelände.

Als sich zwei Beamte zu Fuß von der Alemannenstraße her dem Schulhof näherten, rannte ihnen der 28-Jährige entgegen. Der Aufforderung stehen zu bleiben, folgte er nicht und musste gewaltsam gestoppt werden. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Beamten leicht. Zuvor hatte der Mann eine Einkaufstüte weggeworfen, in der sich eine verschweißte Tüte mit dem Rauschgift befand.

Der Festgenommene wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell