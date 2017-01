POL-H: Zeugenaufruf - Junger Mann ausgeraubt

Hannover (ots) - Bislang unbekannte Täter haben einen 29-Jährigen an der Dachenhausenstraße (Calenberger Neustadt) überfallen und ausgeraubt. Die Ermittler suchen nun nach einer potenziellen Zeugin.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war es am Sonntag, 15.01.2017, kurz nach 04:00 Uhr, an der Humboldtstraße zwischen dem 29-Jährigen und zwei weiteren Männern zu verbalen Streitigkeiten gekommen, die sich dann über die Calenberger Straße in den Bereich der Dachenhausenstraße verlagerten. Hier mündete der Streit offensichtlich in einer lautstarken Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die beiden Täter das Opfer mit Schlägen traktierten, sodass es zu Boden ging. Anschließend durchsuchte das Duo es nach Wertgegenständen.

Beim Eintreffen der alarmierten Beamten waren die zirka 20 bis 25 Jahre alten, etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen, dunkel bekleideten und Basecaps tragenden Angreifer, bereits in Richtung Dachenhausenstraße geflüchtet. Und zwar mit der Geldbörse des 29-Jährigen, der offenbar auch Pfefferspray abbekommen hatte. Der junge Mann kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Sein Portmonee wurde kurz darauf in der Nähe des Tatorts gefunden - ohne Geld.

Die Ermittler bitten nun Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion West unter der Rufnummer 0511 109-3920 in Verbindung zu setzen. Insbesondere bitten sie eine bislang unbekannte Frau, die möglicherweise Zeugin des Überfalls auf den 29-Jährigen geworden war, sich zu melden. /st, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell