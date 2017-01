POL-RT: Sachbeschädigung an Fahrzeugen; Zahlreiche Unfälle; Körperverletzung; Exhibitionist belästigt Frau; Einbruch

Reutlingen (ots) - Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Wirtschaftlicher Totalschaden ist am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 28 in Fahrtrichtung Tübingen entstanden. Ein 71 Jahre alter Lenker einer Mercedes B-Klasse war gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Etwa zwei Kilometer vor der Abfahrt Betzingen wurde es dem Fahrer aus bislang unbekannten Gründen schwindlig. Er geriet deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zweimal die Leitplanken. Der 71-Jährige blieb äußerlich unverletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Allein am Auto entstand ein Schaden von über 10.000 Euro, an den Leitplanken von mehreren hundert Euro. (jh)

Reutlingen (RT): Feuerlöscher versprüht

In einer Tiefgarage in der Burgstraße hat ein noch Unbekannter am Sonntagabend den Inhalt eines Feuerlöschers versprüht. In der Zeit zwischen 20.30 und 22 Uhr nahm der Täter den am Ausgang zum Baumgartenweg installierten Feuerlöscher aus der Wandhalterung und besprühte damit fünf Autos und den Boden der Tiefgarage auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern. Ob an den Autos ein Schaden entstand ist noch nicht bekannt. Allein für die Wiederbefüllung des Löschers entstehen Kosten von knapp 200 Euro. (jh)

Zwiefalten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist wohl ursächlich für einen Verkehrsunfall gewesen, der sich am Sonntag, kurz vor Mitternacht, auf der B 312 in Fahrtrichtung Riedlingen ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Lenker eines Honda Jazz war gegen 23.30 Uhr von Zwiefalten in Fahrtrichtung Attenhöfen unterwegs. Etwa 200 Meter nach der Abzweigung Zwiefaltendorf geriet er nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen schleuderte über die Fahrbahn ins freie Feld, wo er sich überschlug und schließlich auf der Fahrerseite liegen blieb. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und blieb unverletzt. Sein Wagen war jedoch mit einem Schaden von etwa 2.500 Euro nur noch Schrott wert und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Fremdschaden entstand nicht. (jh)

Metzingen (RT): Fahrzeug überschlagen

Ein zum Glück nur Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen, gegen 1.10 Uhr, auf der B 28 bei Metzingen ereignet hat. Ein 28 Jahre alter Reutlinger war mit seinem Opel Corsa auf der B 28 von Reutlingen herkommend unterwegs. Beim Abfahren in Richtung Bad Urach kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sein Corsa bohrte sich mit der Fahrzeugfront in den dortigen Erdwall, wodurch sich der Wagen in Längsrichtung überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 28-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von fast einer Promille. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten zur Behandlung in die Klinik. Dort musste er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein völlig demolierter Opel musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Gegen Laternenmast geschleudert

Auf schneeglatter Fahrbahn ist am Montagmorgen ein 23-jähriger Kirchheimer ins Schleudern gekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Der 23-Jährige war gegen sieben Uhr mit seinem Seat Leon auf der Straße Zu den Schafhofäckern bergab in Richtung Jesinger Straße unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte über den Bordstein hinweg gegen einen Laternenmast, bevor er entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung wieder zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. An dem Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 7.000 Euro beziffert wird. Der Laternenmast wurde aus der Verankerung gerissen. Der Sachschaden wird hier nochmals auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Unfallaufnahme von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Kirchheim (ES): Wohnungseinbruch

Ein noch unbekannter Einbrecher ist im Zeitraum zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Mitternacht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ulrichstraße eingestiegen. Der Ganove hatte sich nach Aufhebeln einer gekippten Balkontüre Zugang zu den Wohnräumen verschafft. Anschließend betrat er verschiedene Räume, durchsuchte Schränke und Behältnisse und nahm ein Tablet, ein Notebook und eine Fotokamera im Gesamtwert von über 700 Euro mit. An der Balkontür entstand geringer Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. (jh)

Schlierbach (ES): Ins Schleudern geraten

Am Sonntag ist zwischen Schlierbach und Kirchheim unter Teck ein Pkw von der Straße (B 297) abgekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Ein 24 Jahre alter Lenker eines Kia Sorento war von Schlierbach in Richtung Kirchheim unterwegs. Am Beginn eines Waldstücks bremste offenbar ein vorausgefahrener unbekannter Autofahrer stark ab, weshalb auch der junge Kia-Lenker abbremsen musste. Der Kia geriet auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Mehrere kleine Bäume und die Scheiben des Kia wurden beschädigt. Herumfliegende Glassplitter verletzten den 24-Jährigen leicht. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Kia musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (sh)

Esslingen (ES): In die Seite gefahren

Nahe dem Bushalt Rotes Kreuz, ist es am Sonntag, an der Einmündung der Römerstraße (K 1267), zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 83 Jahre alter Lenker einer Mercedes-Benz C-Klasse bog aus Richtung Jägerhaus kommend auf die Straße in Richtung Aichwald ab. Dabei missachtete der Senior die Vorfahrt eines 39 Jahre alten Audi-Lenkers. Durch den seitlichen Aufprall geriet der Audi A4 auf die Gegenfahrbahn und kam dort zum Stillstand. Beide Fahrzeuglenker sowie zwei im Audi mitgefahrene sieben und zehn Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 13.000 Euro. (sh)

Altenriet (ES): Mit Schlitten verunglückt

Zu einem Schlittenunfall sind die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag gerufen worden. Gegen 13 Uhr waren eine 45 Jahre alte Mutter und deren acht Jahre alte Tochter gemeinsam auf einem Holzschlitten auf dem stark vereisten Heerweg unterwegs. Unterwegs brach der Schlitten aus und fuhr schwungvoll in einen Entwässerungsgraben. Bei dem Aufprall zog sich die Mutter vermutlich schwere Frakturen zu. Die Tochter blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik. (sh)

Nürtingen (ES): Hochwertige Pkw beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Sonntag wurden im Wohngebiet Braike mehrere geparkte Pkw beschädigt. In der Justinus-Kerner-Straße wurde die Tür eines geparkten Ford Mustang zerkratzt. Auch ein in der Karl-Gonser-Straße geparkter Porsche wies erhebliche Kratzer auf. Ebenso ein dort geparktes Wohnmobil. Die Beschädigungen wurden am Sonntagvormittag entdeckt und angezeigt. Gegen 17 Uhr entdeckte eine Polizeistreife in der Straße Breiter Weg zwei weitere hochwertige Pkw, einen Jeep sowie einen Porsche, welche ebenfalls absichtlich zerkratzt waren. Der Sachschaden liegt insgesamt bei geschätzten 4.500 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Nürtingen (Tel. 07022792240) entgegen. (sh)

Tübingen (TÜ): 25-jährige Frau belästigt (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine 25 Jahre alte Frau belästigt. Die 25-Jährige war zu Besuch bei einer Freundin im Nonnenhaus. Als sie sich kurz von zwei Uhr auf den Nachhauseweg machte, bemerkte sie im Bereich der Bushaltestelle Am Stadtgraben eine männliche Person, die hinter ihr herlief. Als sie zurückschaute, drehte sich der Mann von ihr weg. Ihr Weg führte dann weiter über die Schnarrenbergstraße die Treppen hoch in die Calwer Straße zur Frondsbergstraße und anschließend in die Hallstattstraße. Im Einmündungsbereich mit dem Cottaweg war die Person immer noch hinter ihr. Jetzt hatte er sein erigiertes Glied in der Hand und manipulierte daran. Die Geschädigte rief laut um Hilfe, was Hausbewohner hörten und ihr die Tür öffneten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Der Tatverdächtige soll etwa 180 cm groß und hellhäutig gewesen sein. Er hatte eine normale Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine dunkle Hose. Die Kapuze hatte er weit ins Gesicht gezogen, sodass dieses nicht erkennbar war. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen zur fraglichen Tatzeit eine verdächtige Person aufgefallen ist oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07071/972-8660 zu melden. (jh)

Tübingen (TÜ): Pfefferspray ins Gesicht gesprüht (Zeugenaufruf)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am frühen Sonntagmorgen zu einer Diskothek in die Reutlinger Straße ausgerückt, nachdem einem Pärchen mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden war und mehrere betrunkene Störer in Gewahrsam genommen werden mussten. Gegen 5.45 Uhr verließ das Pärchen die Disko. Die 25-jährige Frau wurde kurz nach dem Verlassen des Gebäudes von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und angeflirtet. Ihr 24-jähriger Begleiter stellte den Unbekannten deswegen zur Rede und gab ihm zu verstehen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Der Mann holte daraufhin ein Pfefferspray aus der Tasche und sprühte den beiden ins Gesicht. Sie mussten sich anschließend vom Rettungsdienst behandeln lassen. Der Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Innenstadt. Er soll etwa 180 cm groß und zirka 20 Jahre alt gewesen sein. Der Mann hat schwarze, kurze Haare sowie eine gebräunte Haut. Zur Tatzeit trug er eine Bomberjacke. Der Gesuchte sprach Deutsch. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 erbeten. Während der Anzeigenaufnahme vor der Diskothek kam es zu erheblichen Störungen durch betrunkene Personen. Zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren mussten deswegen in Gewahrsam genommen werden. Der Jüngere hatte sich während des Einsatzes auf die Motorhaube eines Streifenwagens gelegt. Zur Durchsetzung des Gewahrsams mussten die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden. (ms)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Plötzlich auftretende Eisglatte in einem Waldstück ist einem Ehepaar am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, zum Verhängnis geworden. Ein 59-Jähriger war zusammen mit seiner 54-jährigen Ehefrau in einem Mini auf der Einsiedler Straße von der K 6912 herkommend unterwegs. Noch im Wald kam der Pkw in einer Rechtskurve auf eisglatter Fahrbahn nach links von der Straße ab. Der Wagen schanzte über einen kleinen Erdhügel und blieb stark beschädigt stehen. Der Mini musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Durch den heftigen Aufprall und die ausgelösten Airbags zogen sich die beiden Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen zu. Zur Versorgung wurden sie mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (ms)

