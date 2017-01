POL-RT: Überfall auf Spielcasino (Tübingen)

Reutlingen (ots) - Tübingen (TÜ): Überfall auf Spielcasino (Zeugenaufruf)

Ein Spielcasino in der Derendinger Straße ist am Dienstagabend überfallen und ausgeraubt worden. Ein noch unbekannter, maskierter Täter betrat kurz vor Betriebsende, gegen 23.40 Uhr, die Spielhalle, bedrohte die allein anwesende, 28-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Nachdem diese der Aufforderung nicht nachkam, nahm er selbst mehrere hundert Euro aus der Kasse, steckte diese in eine mitgebrachte schwarze Plastiktüte und flüchtete. Vor der Spielhalle traf er auf zwei Gäste einer nebenan gelegenen Gaststätte, die er ebenfalls mit seiner Schusswaffe bedrohte und aufforderte, aus dem Weg zu gehen. Anschließend flüchtete er in Richtung Steinlach, die er zu Fuß durchquerte. Auf der gegenüberliegenden Seite, in der Fürststraße, traf er auf einen zweiten Mann der dort offensichtlich auf ihn gewartet hatte. Beide rannten dann in Richtung Memminger Straße in das dortige Wohngebiet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Polizeihundeführern verlief bislang ergebnislos. Der Täter soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte eine auffallend große Nase und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Daunenjacke. Er sprach deutsch mit Akzent, bei dem ein rollendes "R" besonders auffiel. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht noch Zeugen. Wer den Täter und/oder seinen Komplizen vor oder nach der Tat beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

