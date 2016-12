POL-RT: Frontalzusammenstoß mit 2 schwer verletzten Personen.

Reutlingen (ots) - Neuenhaus (ES): Zu einem heftigen Frontalzusammenstoß ist es am Mittwoch, gegen 17:50 Uhr auf der L 1185 zwischen Neuenhaus und Waldenbuch gekommen. Ein 45-jähriger VW-Sharan-Lenker kam in einer langgezogenen Linkskurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 60-jährigen VW-Golf-Lenker. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Aichtal geborgen. Der 60-Jährige wurde bei der Kollision ebenso schwer verletzt und musste wie der Unfallverursacher in ein Klinikum eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,- Euro. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell