POL-REK: Brennende Mülltonne/ Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Das Feuer schlug auf eine Garage mit hölzernem Dachstuhl über.

Ein Anwohner der Straße "In der Fuchshöhle" bemerkte am Mittwochmorgen (1. Februar) gegen 01.15 Uhr ein Feuer in der Garagenzufahrt des Einfamilienhauses seiner Nachbarn. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand einer Mülltonne, die vor einer Garage an einem Holzzaun stand. Die Mülltonne verbrannte völlig, der Gartenzaun entzündete sich ebenfalls. Schaden entstand an der Garage mit hölzernem Dachstuhl. Dieser war in hohem Ausmaß angeschmort und verkohlt. Durch das aufmerksame Verhalten des Nachbarn konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Polizei fragt: "Sind im Bereich des Tatortes verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise zu dem Täter bitte an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0. (bb)

