POL-REK: Exhibitionist ermittelt, Polizei sucht ein weiteres Opfer - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bereits am 30. Dezember 2016 zeigte sich der Mann am Campingplatz Heider Bergsee in schamverletzender Weise.

Der Täter ist ermittelt, jedoch sucht das Kriminalkommissariat 11 nach einer weiteren Frau, vor der sich der Mann ebenfalls zeigte. Eine Frau hatte den Mann angezeigt. Ihr gegenüber hatte am Tattage eine weitere Geschädigte (keine weitere Angaben bekannt) angegeben, dass sich der Mann auch vor ihr am Heider Bergsee "zeigte". Diese Frau ist den Ermittlern noch nicht bekannt. Sie wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 zu melden, Telefon 02233 52-0. (ha)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell