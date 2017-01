POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht / Beschädigter Gartenzaun ***Zeugen gesucht***

Altendiez (ots) -

In der Nacht von Samstag, 07.01., auf Sonntag 08.01.2017, vermutlich gegen 04:30 Uhr, wurde in der Feldstraße in Altendiez eine Grundstückseinfriedung beschädigt. Wahrscheinlich kam ein Fahrzeug ins Rutschen, stieß gegen den Gartenzaun und verursachte Sachschaden. Dies konnte durch Reifenspuren im Schnee nachvollzogen werden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne den Unfall zu melden. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

