POL-REK: Tageseinnahmen geraubt/ Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein bewaffneter Täter bedrohte die Angestellte einer Bäckerei und erbeutete Bargeld.

Die 23-jährige Angestellte einer Bäckereifiliale auf der Hahnenstraße begann Montagmorgen (16. Januar) gegen 04.00 Uhr ihre Schicht und schloss die Filiale auf. Als sie die Glastür wieder verschließen wollte, um den Verkaufsraum vorzubereiten, stand ein bewaffneter Mann in der Tür und bedrohte sie. Er zwang sie unter Vorhalt einer Pistole, ihm das Bargeld der Filiale auszuhändigen. Damit flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter war 180 bis 185 Zentimeter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er trug dunkle Schuhe, eine schwarze Hose und eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, welche er über seinen Kopf gezogen hatte. Sein Gesicht verdeckte ein dunkelblau-schwarzer Wollschal. Er sprach deutsch mit vermutlich türkischem Akzent. Ein Rettungswagen brachte die 23-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Hinweise zu dem Täter bitte an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell