POL-REK: Schwerer Raub auf Bäckerei/ Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei maskierte Täter bedrohten die Angestellten mit einer Schusswaffe.

Am Samstagmorgen (14. Januar) um 04.55 Uhr betraten zwei maskierte Männer eine Bäckerei-Filiale an der Ecke Hahnstraße/ Kölner Straße. Einer bedrohte die Filialleiterin (49) und eine Angestellte (18) mit einer Pistole und forderte die 49-Jährige auf, das Bargeld auszuhändigen. Mit der Beute flohen beide Täter in unbekannte Richtung. Der bewaffnete Täter war circa 190 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sein Gesicht verdeckte ein blauer Schal. Sein Komplize war 18- 20 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß und ebenfalls schlank. Er hatte auffallend dunkle Augen und schwarze Augenbrauen. Er trug einen schwarz-roten Schal vor seinem Gesicht.

Beide Männer waren dunkel gekleidet, trugen Handschuhe, eine dunkle Mütze und darüber eine dunkle Kapuze. Sie sprachen deutsch mit vermutlich türkischem Akzent. Hinweise zu den Tätern bitte an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell