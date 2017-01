POL-REK: Drei Täter raubten Handtasche und Mobiltelefon - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Sie bedrohten die Frau mit einem Messer und schlugen sie.

Am Mittwoch (11. Januar) ging eine 35-Jährige um 00:30 Uhr zu Fuß den Verbindungsweg vom Bahnhof Brühl in Richtung Parkplatz Belvedere. Aus einem Gebüsch traten ihr plötzlich drei Männer in den Weg. Ein Mann bedrohte sie mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Handtasche. Als die 35-Jährige nicht sofort reagierte, schlug sie ein Täter, so dass die Frau zu Boden fiel. Die Täter entrissen der Geschädigten die Handtasche und ein Mobiltelefon, das sie in der Hand hielt. Sie flohen in Richtung Innenstadt Brühl. Die Geschädigte suchte daraufhin die Polizeiwache in Brühl auf und erstattete Anzeige.

Die 35-Jährige beschrieb die Täter wie folgt: Alle waren Mitte zwanzig Jahre alt, hatten eine sportliche Statur, kurze, schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. (ab)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell