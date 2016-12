POL-REK: Pkw-Fahrer gesucht/ Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Linienbus musste abrupt bremsen. Dadurch stürzte ein Fahrgast.

Am Mittwochvormittag (28. Dezember) um 11.26 Uhr fuhr ein Busfahrer (35) mit seinem Linienbus auf den Haltestreifen am Busbahnhof Dr.-Tusch-Straße. Die Haltestelle befindet sich aus Richtung Franzstraße kommend, in Richtung Hauptstraße, rechtsseitig der Fahrbahn. Nach Angaben des 35-Jährigen und einiger Fahrgäste fuhr unmittelbar vor dem Bus ein heller Kombi in eine Tiefgarage und schnitt ihm den Weg ab. Nur durch ein direktes Abbremsen konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß verhindern. Im Bus stürzte eine 71-jährige Frau, die sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw machen können, wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell