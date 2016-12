POL-REK: Cannabisplantage aufgedeckt- Erftstadt

2 weitere Medieninhalte

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei entdeckte die Plantage in einem Wohnhaus.

Ermittlungen führten die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 13 zu einem 48-Jährigen Mann aus Köln. Die Beamten setzten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss am 28. November in seinem Haus im Ortsteil Erp um. Dort fanden sie zwei als Plantagen genutzte Räume vor. In diesen stellten sie 456 Cannabispflanzen und weitere 223 Töpfe mit Erdreich, in denen sich zuvor weitere Cannabispflanzen befunden haben, sicher. Der 48-Jährige zog die Pflanzen professionell auf und hatte einige zum Teil geerntet. In dem Haus in Erp und bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnanschrift in Köln (-Neustadt) stellten die Beamten zudem über acht Kilogramm bereits geerntetes Marihuana, über 400 g Haschisch und eine vierstellige Bargeldmenge sicher. Den Täter nahmen sie vorläufig fest. Das Ermittlungsverfahren dauert an.

Bilder der Plantage sind beigefügt. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell