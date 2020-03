Lenzing AG

-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Oberbank AG (Juristische Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Franz Gasselsberger Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Lenzing AG -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000644505 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Kauf Datum: 16.03.2020; UTC+01:00 Handelsplatz: Wiener Börse – XVIE Währung: Euro Preis Volumen 40,10 2000 39,46 882 39,28 118 39,20 1000 39,10 1000 38,98 500 38,88 1000 38,60 1000 38,50 360 38,00 640 37,58 1000 37,54 1500 37,02 1000 36,52 1000 36,04 1000 35,52 1000 Gesamtvolumen: 15000 Gesamtpreis: 572100 Durchschnittspreis: 38,14 ISIN: AT0000644505 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Kauf Datum: 17.03.2020; UTC+01:00 Handelsplatz: Wiener Börse – XVIE Währung: Euro Preis Volumen 41,02 1779 40,62 1297 40,56 121 40,54 1362 40,50 100 40,48 72 40,46 78 40,34 191 Gesamtvolumen: 5000 Gesamtpreis: 203600 Durchschnittspreis: 40,72 -------------------------------------------------------------------------------- Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

