Lenzing und BILLA bieten "grüne" Alternative zu Plastiksackerl für Obst und Gemüse

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- - Holzfasern der Lenzing AG statt Plastik: Innovatives Mehrwegnetz für Obst und Gemüse - Material ist vollständig biologisch abbaubar - Erhältlich bei BILLA, MERKUR und ADEG in ganz Österreich Joint Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit Wien - Die Lenzing Gruppe, Weltmarktführer bei Spezialfasern aus Holz, und BILLA, der österreichische Nahversorger mit über 1.088 Filialen in Österreich, bieten Konsumenten alternative Lösungen zu Verpackungen aus Plastik. Die neu auf den Markt gebrachten Mehrwegnetze für Obst und Gemüse aus LENZING(TM) Modalfasern finden großen Anklang: Seit der Einführung der Mehrwegnetze im November 2018 sind bereits über 138.000 Stück bei BILLA, MERKUR und ADEG verkauft worden. Aufgrund der großen Nachfrage ist die umweltfreundliche Verpackung seit Anfang Februar in allen BILLA-Filialen österreichweit erhältlich. Rundum nachhaltig: Die Mehrwegnetze aus den holzbasierten Fasern der Lenzing Gruppe bieten einen entscheidenden ökologischen Vorteil gegenüber herkömmlichen Plastiksackerln für Obst und Gemüse, denn sie sind natürlichen Ursprungs und daher im Abfall biologisch abbaubar und kompostierbar. Mikropartikel, die beim Waschen der Netze in das Abwasser gelangen, werden zügig Teil des natürlichen Kreislaufes und hinterlassen daher weder in Flüssen noch Meeren schädliche Rückstände. "Nachhaltigkeit ist in der Unternehmensstrategie von BILLA umfassend verankert. Daher freuen wir uns, mit dieser innovativen Verpackungslösung eine Alternative zu Plastik anbieten zu können und auf diese Weise gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden aktiv etwas für den Umweltschutz zu tun", so Robert Nagele, BILLA-Vorstandssprecher. "Konsumenten können die Mehrwegnetze und die Netze für Gemüse und Obst aus Fasern der Lenzing Gruppe mit gutem Gewissen kaufen. Denn sie sind nicht nur praktisch, sondern tragen auch maßgeblich zum Schutz der Umwelt bei. Sie sind Ausdruck der führenden Rolle Lenzings bei Nachhaltigkeit in der gesamten Faserbranche", sagt Lenzing-Vorstandsvorsitzender Stefan Doboczky. Die Mehrwegnetze sind optimal für Lebensmittel geeignet, denn wie vom Hersteller VPZ Verpackungszentrum GmbH bestätigt, halten die atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften Obst und Gemüse bis zu drei Tage länger frisch. Die nachhaltigen Netze wurden bereits mit dem Staatspreis für Smart Packaging ausgezeichnet, der vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort in Kooperation mit dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen wird. Die Packnatur® Mehrwegnetze auf Holzbasis werden von VPZ Verpackungszentrum GmbH in Graz aus LENZING(TM) Modalfasern hergestellt. Bereits seit 2014 gibt es bei BILLA Cellulosenetze aus LENZING(TM) Fasern, die bei Bio-Gemüse und Bio-Obst zum Einsatz kommen. Auch die Zitrusfrüchte sind großteils auf das Cellulosenetz umgestellt. Mit dem Mehrwegnetz wurde nun eine zusätzliche nachhaltige Verpackungslösung für den dauerhaften Gebrauch gefunden. Foto Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=q3MQXuRzYyzC [https:// mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=q3MQXuRzYyzC] PIN: q3MQXuRzYyzC Rückfragehinweis: Lenzing AG Mag. Waltraud Kaserer Vice President Corporate Communications & Investor Relations Tel.: +43 (0) 7672 701-2713 mailto: w.kaserer@lenzing.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Lenzing AG A-A-4860 Lenzing Telefon: +43 7672-701-0 FAX: +43 7672-96301 Email: office@lenzing.com WWW: http://www.lenzing.com ISIN: AT0000644505 Indizes: WBI, ATX Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell