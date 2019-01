-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personalia/Unternehmen Lenzing - Der Aufsichtsrat der Lenzing AG hat heute beschlossen, die Vorstandsmandate von Finanzvorstand Thomas Obendrauf und Marketing- und Vertriebsvorstand Robert van de Kerkhof zu verlängern. Der neue Vertrag von Thomas Obendrauf läuft bis zum 30. Juni 2022, der neue Vertrag von van de Kerkhof bis zum 31. Dezember 2023. "Thomas Obendrauf und Robert van de Kerkhof haben seit ihrem Start bei der Lenzing AG maßgeblich an der erfolgreichen Re-Positionierung des Unternehmens als ein Premium-Anbieter im weltweiten Fasermarkt beigetragen. Sie haben damit die Zukunft der Lenzing Gruppe als ein führender Player bei Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette der Textilindustrie und der Kosmetik- und Hygieneartikelanbieter abgesichert. Wir freuen uns sehr, dass Obendrauf und van de Kerkhof für eine weitere Periode zur Verfügung stehen, um die eingeleiteten Entwicklungen kontinuierlich weiter voran zu treiben", sagt Hanno Bästlein, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lenzing AG anlässlich der Wiederbestellung. Neben Thomas Obendrauf und Robert van de Kerkhof gehören dem Vorstand der Lenzing AG Stefan Doboczky als Vorstandsvorsitzender und Heiko Arnold als Technikvorstand an. Foto Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=5f2IEvFQe899 [https:// mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=5f2IEvFQe899] PIN: 5f2IEvFQe899 Rückfragehinweis: Lenzing AG Mag. Waltraud Kaserer Vice President Corporate Communications & Investor Relations Tel.: +43 (0) 7672 701-2713 mailto: w.kaserer@lenzing.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Lenzing AG A-A-4860 Lenzing Telefon: +43 7672-701-0 FAX: +43 7672-96301 Email: office@lenzing.com WWW: http://www.lenzing.com ISIN: AT0000644505 Indizes: WBI, ATX Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell