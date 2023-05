Heise Medien

Lebenslanges Lernen in der IT

heise Academy bietet IT-Professionals ein Zuhause

Von Containerisierung über aktuelle Sicherheitsthemen bis hin zur Microsoft-Server-Administration: Im heise Academy Campus steht der Wissensbedarf von IT-Professionals im Mittelpunkt. Auf der frisch relaunchten Website heise-academy.de gibt es digitale Kurse, praxisnahe Live-Events und spezifische Schulungen - fachlich fundiert, didaktisch hochwertig und in bewährter Heise-Qualität.

In keinem anderen Berufsfeld zählt Lernen so sehr zum Alltag wie in der IT. Ob Entwickler, Administratoren oder Security-Experten, alle lernen jeden Tag dazu - um Aufgaben zu lösen, aber auch aus Begeisterung für Technologie und Innovation.

Mit dem umfassenden Portfolio an Lerninhalten richtet sich die heise Academy sowohl an IT-Fachkräfte als auch an Unternehmen. "Wir bieten derzeit 120 berufsrelevante Lernthemen aus der IT und mehr als 300 Live-Events pro Jahr an, Tendenz steigend", erläutert Markus Richter, Teamleiter Redaktion bei der heise Academy. Wie bei den Fachmagazinen c't und iX arbeitet Heise auch bei den Lernprodukten mit renommierten Experten aus dem eigenen Netzwerk zusammen. "Mit unserem Angebot sprechen wir auch Unternehmen an, die in die Weiterbildung ihrer Fachkräfte investieren wollen. Gut qualifizierte Mitarbeiter steigern die Wettbewerbsfähigkeit und stärken die Mitarbeiterzufriedenheit, essenziell in Zeiten von Fachkräftemangel", sagt Markus Richter.

Das Lernen im Heise Academy Campus ist adaptiv und unterstützt User bestmöglich, die verfügbaren Inhalte wirklich zu erfassen und in eigenes Know-how umzuwandeln. Anhand von Beispielaufgaben, Coding-Segmenten und praktischen Übungen können Nutzer das Gelernte bereits während der Schulung oder im Nachhinein selbstständig anwenden und festigen. Sie können Notizen machen, nach Stichwörtern im Transkript suchen, Fragen an IT-Experten stellen und das Gelernte in Wissenstests überprüfen. Die Lerninhalte der heise Academy stehen jederzeit live und "on-demand" zur Verfügung. Die Nutzer entscheiden selbst, was, wann und wo sie sich weiterbilden möchten.

Unternehmen bleiben mit der heise Academy auf der Höhe der Zeit und können ihren IT-Fachkräfte mit dem Academy Pass Zugang zu aktuellen Lernangeboten verschaffen. Ganz nach dem Motto "Eben noch im E-Learning, jetzt schon umgesetzt in der Praxis". Dafür bietet die heise Academy ein einfaches Lizenzsystem inklusive zugänglicher Accountverwaltung für Teams an und steht mit persönlichem Support jederzeit zur Seite. Interessenten können sich unter https://heise-academy.de/fuer-unternehmen informieren.

