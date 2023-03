Heise Medien

Wie man sich gegen Cyber-Attacken wappnet

secIT by Heise: Pflichttermin für Sicherheitsverantwortliche

Hannover (ots)

Auf der secIT Hannover können sich alle Interessierten und für IT-Sicherheit Zuständigen auf den neuesten Stand bringen und vor Ort netzwerken. Die zweitägige IT-Security-Kongressmesse beginnt am 15. März 2023 im Hannover Congress Centrum (HCC). Daniela Behrens, Innenministerin von Niedersachsen, wird die Veranstaltung um 9 Uhr eröffnen. Am Tag zuvor (14. März) gibt es bereits einen Workshop-Tag.

Mehr als 70 Unternehmen präsentieren in zwei Hallen des HCC ihre Tools, Services und Expertise. Security-Koryphäen und Anbieter von Produkten und Services eigen auf drei Bühnen ein informationsreiches und sehr praxisnahes Vortragsprogramm mit rund 50 Sessions zu den neuesten Trends, Lösungen und Informationen aus der IT-Security - ausgewählt von den Redaktionen von c't und iX. 30 ganz-und halbtägige Workshops und rund 20 Expert-Talks helfen beim Vertiefen zentraler IT-Sicherheitsaspekte.

Darüber hinaus ist der secIT die Recruiting-Messe heise Jobs IT kompakt angegliedert. Besucherinnen und Besucher können sich parallel zu den neuesten Sicherheitstrends überspannende Job-Angebote im IT-Bereich informieren und potenzielle Arbeitgeber kennenlernen.

Das Hype-Thema Künstliche Intelligenz wird auf der secIT ebenfalls thematisiert. Der leitende Oberstaatsanwalt Markus Hartmann vermittelt in der heise show XXL, wie man KI und Automatisierung in der Strafverfolgung einsetzt und gibt einen Einblick in seine tägliche Praxis. Zudem stellt er sich kritischen Fragen.

Zu Trends und aktuellen Buzzwords in der IT-Sicherheit nimmt Stefan Strobel, Geschäftsführer cirosec GmbH, Stellung. Er trennt in seinem kurzweiligen Vortrag die Spreu vom Weizen und erklärt, welche Begriffe eher eine Erfindung der Marketing-Abteilung sind und hinter welchen Begriffen sich sinnvolle Produkte oder Konzepte verstecken.

Für Unterhaltung gepaart mit Fachwissen sorgt Comedy-Hacker Tobias Schrödel. Unter dem Motto "Wenn der Deepfake zweimal klingelt" testet er Voice-Cloning und virtuelle Deepfake-Kameras live und mutiert dabei zu einer fremden Person. Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zum Netzwerken bietet die secIT-Party am Abend des ersten Veranstaltungstages (14. März).

Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Website: https://secit-heise.de/ Das Tagesticket ist für 89 Euro, zu haben, das 2-Tagesticket kostet 129 Euro.

Journalisten und Journalistinnen, die über die Veranstaltung berichten wollen, können sich in der Pressestelle von Heise Medien akkreditieren. Gern vermitteln wir auch Interviews mit den anwesenden Experten und Redakteuren.

